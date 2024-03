Alla Filo il concerto-viaggio per musica e corpo, omaggio alla Parigi del primo ’900

Al Teatro Filodrammatici è andato in scena “Trois Pièces Françaises”, duo per pianoforte e danza creato dal pianista e compositore Benedetto Boccuzzi e dal coreografo e danzatore piacentino Riccardo Buscarini: lo spettacolo, strutturato su musiche di Ravel, Satie e Debussy, è un omaggio alla Parigi degli inizi del ‘900, un periodo storico e culturale che rese possibili fruttuose collaborazioni tra figure provenienti da diversi ambiti artistici. “Trois Pièces Françaises” prende le mosse dal concetto di trasfigurazione, processo artistico di trasformazione di concetti che passano dal dominio della storia umana al dominio delle arti. Ciascuno dei tre tableaux è infatti caratterizzato dall’uso e interazione di media, movimento, luce, costume, oggetto, in un tributo alla brillantezza delle idee del periodo.