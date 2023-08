Teatro, danza e incontri: ecco “dAS FESTIVAL”, rassegna dedicata alla coreografia

Negli spazi di “UNA Galleria” a Piacenza è stato presentato ieri il primo festival multidisciplinare dedicato alle arti della danza e della coreografia sul territorio piacentino: questa è la scommessa dell’associazione culturale “De Arte Saltandi”, guidata da Riccardo Buscarini (direttore artistico), Claudia Casalini e Virginia Carolfi, che con “dAS FESTIVAL- A Palazzo” dal 14 al 16 settembre propone alla città un immaginario simposio delle arti attorno alla Danza e alle sue declinazioni negli spazi urbani.

Il Festival è dedicato alla figura di Domenichino da Piacenza, considerato il primo coreografo della storia della danza occidentale e autore del primo trattato umanistico sulla danza dal titolo De Arte Saltandi et Choreas Ducendi. L’edizione inaugurale di dAS FESTIVAL ha come sottotitolo A Palazzo e parte proprio dal tema dell’abitare: gli eventi saranno proposti in Palazzo Anguissola di Cimafava Rocca, con l’idea di abitarne e far rivivere gli spazi proprio come all’epoca di Domenichino.

Grazie alla collaborazione dei proprietari e inquilini del Palazzo, e al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Steriltom e Crédit Agricole, la collaborazione di Biffi Arte, dell’Associazione Culturale RatHaus e di Concorto Film Festival, dAS FESTIVAL proporrà una serie di eventi nei giorni 14-15-16 settembre 2023 nelle location del Cortile e Salone d’Onore, e nei locali di RatHaus e di Biffi Arte.

IL PROGRAMMA