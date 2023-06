Coldiretti Donna Impresa, Federica Oddi è la nuova responsabile provinciale

Federica Oddi è la nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa Piacenza. Eletta all’unanimità, succede a Francesca Bertoli Merelli e resterà in carica fino al 2028. L’elezione è avvenuta nel Forum provinciale convocato la mattina di giovedì 22 giugno al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza, alla presenza del direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e della coordinatrice del movimento femminile Enrica Gobbi, che in Coldiretti Piacenza è responsabile del servizio agroambiente.

Per Federica Oddi, l’attività agricola nasce da una fortissima passione, che ha radici profonde ma che ha potuto trasformarsi in realtà negli ultimi anni. Laureata in Economia, dopo 20 anni di impieghi in ufficio, nel 2021 Federica ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita valorizzando i terreni del suocero, già allevatore di vacche da latte.

Oggi Federica conduce Cascina Colombara un’azienda orticola e ha avviato anche l’apicoltura, con la volontà di aprire in futuro un agriturismo, a Quartazzola nel comune di Gossolengo. Federica è attiva anche in Val Tidone, dove si trova un altro terreno di famiglia: “Qui – afferma – coltivo la lavanda”.

Il Forum è servito per fotografare gli ultimi anni di attività di Donne Impresa, ripercorsi da Francesca Bertoli Merelli che resterà nel coordinamento come viceresponsabile, incarico affidato anche a Chantal Smet.

“Anche nel periodo del Covid non ci siamo mai fermate – afferma Bertoli Merelli – cercando di dare risposte concrete e creando, seppur virtuali, punti di incontro con le aziende agricole per un confronto costante sui temi sindacali che vedono Coldiretti impegnata a difendere e valorizzare il Made in Italy e sui temi normativi per affiancare le imprenditrici nel cogliere le novità normative e le agevolazioni dedicate. Siamo importanti nella nostra Coldiretti e dobbiamo crederci, ma penso che l’alta partecipazione sia già un segnale molto positivo. Tra le attività di cui il Movimento va più orgoglioso – ha spiegato Bertoli Merelli – vi è sicuramente il progetto di Educazione alla Campagna Amica in collaborazione con Coldidattica che quest’anno, dopo le restrizioni degli scorsi per la pandemia, è tornata a coinvolgere più di mille studenti piacentini che lo scorso 24 maggio hanno riempito il PalabancaSport per la festa finale”.

Insieme alla nuova responsabile Federica Oddi, compongono il coordinamento provinciale le seguenti imprenditrici: viceresponsabile Chantal Smet, imprenditrice vitivinicola con azienda a Ponte dell’Olio; la viceresponsabile Francesca Bertoli Merelli con azienda cerealicola a Carpaneto; Maria Grazia Moia con azienda zootecnica “Villa” (stalla da latte con impianto a biogas) a Cortemaggiore; Emanuela Boiardi con azienda zootecnica (stalla da latte e da carne) a Gropparello. Dedita anche a produzioni vegetali biologiche; Giulia Belli, allevatrice (stalla da carne) a Besenzone; Nadia Rossi, dell’azienda Malacalza Ivan (stalla bio da carne) a Bobbio. Produce anche ortaggi e cereali; Lorenza Corona dell’azienda agricola Zucca Francesco e Giancarlo, realtà zootecnica da latte con impianto a biogas a Gazzola; Gloria Merli dell’azienda Penna Giuseppina, allevatrice di alpaca a Ziano; Clara Meroni dell’azienda Isabella, realtà zootecnica da latte a Sarmato; Giuseppina Braghieri, imprenditrice cerealicola di Piacenza e Caorso; Susanna Fumi dell’azienda “Lago dell’Ape” apicoltrice con azienda bio a Ponte dell’Olio.