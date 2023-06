Musei di Palazzo Farnese, il nuovo direttore in arrivo da Napoli: è Antonio Iommelli

È lo storico dell’arte Antonio Iommelli il candidato prescelto per ricoprire il ruolo di direttore dei Musei civici piacentini, in primis di Palazzo Farnese, dopo il pensionamento di Antonella Gigli.

Classe 1985, nato a Napoli quindi conoscitore delle collezioni farnesiane che costituiscono il nucleo fondante del Museo di Capodimonte, Iommelli collabora anche con la Galleria Borghese di Roma.

La scelta arriva dopo la rinuncia a sorpresa di Stefania Girometti, piacentina impegnata in Germania, curatrice al museo di Francoforte e forse poco propensa ad un contratto agganciato al mandato dell’attuale amministrazione.

Il neo direttore dovrebbe prendere servizio già entro la prima quindicina di luglio.

IL SERVIZIO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ