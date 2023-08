Musei diocesani, visitatori in crescita. D’estate il giorno più gettonato è il giovedì

Cresce il numero di visitatori dei musei diocesani di Piacenza durante il periodo estivo rispetto allo scorso anno. Anche nel periodo di Ferragosto le visite guidate organizzate sono state affollate, il giorno più gettonato risulta il giovedì.

“La media per il fine settimana e festivi delle giornate estive è in linea – spiega Manuel Ferrari, direttore Ufficio beni culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio -; leggermente più alto invece il flusso infrasettimanale. In particolare il giorno in cui c’è più afflusso risulta essere il giovedì, che fa pensare al fatto che Piacenza sia un luogo di passaggio in cui i turisti arrivano senza programmazione della giornata. Si tratta di un pubblico eterogeneo con prevalenza di coppie e famiglie italiane ma ogni giorno c’è anche una piccola percentuale di stranieri”.

Oltre un centinaio i visitatori dei musei diocesani di Bobbio nel ponte di Ferragosto.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI