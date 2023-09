Fra natura e astrazione: alla Biffi Arte la mostra dedicata a Romano Tagliaferri

Mai come nel caso di Romano Tagliaferri le etichette, pur legittime, si rivelano inadeguate. La sua arte è stata tutte queste cose e anche altro: un viaggio della fantasia ma anche della memoria, una meditazione sulla vitalità della natura e insieme sulla sua incomprensibilità.

Vicino, ma in modi originali e autonomi, alla Scuola di Piacenza e ai suoi maggiori esponenti, per Tagliaferri (pittore e insegnante molto amato dai suoi studenti) si apre una preziosa occasione conoscitiva con la mostra “La visione e il segno” che verrà inaugurata oggi 17 alla Galleria Biffi di via Chiapponi (dove rimarrà visitabile fino al 15 ottobre). A curarla Elena Pontiggia, con il contributo di Eugenio Gazzola, della moglie dell’artista Anna Mazza e della figlia Laura.