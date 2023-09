Aree commerciali in corso Europa e alla Veggioletta, incontro pubblico il 13

E’ confermato per mercoledì 13 settembre alle 18, all’Auditorium Sant’Ilario – alla presenza dell’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini, del dirigente del Settore Pianificazione Strategica Massimo Sandoni e della responsabile del Servizio Urbanistica Elisa Brigati – l’incontro pubblico incentrato sulle due proposte di accordo operativo AID 13 Sift e APP10 Galnea. A illustrare la prima, che ipotizza nuove strutture per attività commerciali su una superficie di 7000 metri quadri nelle vicinanze di corso Europa, sarà l’architetto Stefano Marchi, mentre i progettisti di A2N Architettura e Urbanistica presenteranno la seconda, riguardante un’area di 36 mila metri quadri in zona Veggioletta, su cui la ditta proponente, Bassanetti Nello Srl, prevede nuove strutture per attività produttive e terziarie.

La relativa documentazione – così come quella inerente alle due proposte di accordo AID 20 Camuzzi e AL 8 Germoglio, oggetto dell’analogo appuntamento tenutosi la settimana scorsa – è consultabile sul sito web comunale, nella sezione “Pianificazione e governo del territorio – Proposte di trasformazione urbanistica – Varianti” dell’area “Amministrazione trasparente”, nonché presso gli uffici del Settore Pianificazione Strategica in via Scalabrini 11, previo appuntamento telefonando allo 0523-492230 o scrivendo a [email protected]. Entro il 17 settembre prossimo, infatti, è possibile trasmettere osservazioni (non necessariamente da una casella PEC) all’indirizzo [email protected].

La partecipazione all’incontro, come per il precedente, è libera e aperta a tutti i cittadini interessati.