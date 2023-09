Piacenza solidale, raccolti e distribuiti oltre 100mila chili di alimenti. Il bilancio 2022

Dalla frutta al pollame, dalla pasta ai latticini. Cinque gruppi alimentari raccolti dalla rete Piacenza Solidale, che fa capo a Caritas, e ridistribuiti alle persone in difficoltà. E il bilancio 2022 racconta di oltre 100mila chili di generi alimentari

Piacenza solidale è la rete di solidarietà nata nel 2012 alla quale aderiscono numerose realtà del territorio per far fronte ai crescenti bisogni di persone e famiglie in difficoltà.

Si tratta di generi alimentari freschi prossimi alla scadenza provenienti dalla grande distribuzione, che vengono raccolti e indirizzati ad alcune realtà caritative attive sul territorio.

Importanti non solo numeri e dati, ma anche il valore intrinseco dell’idea, come ha spiegato il vescovo mons. Adriano Cevolotto.