Partecipazione al lavoro, la segretaria Cisl a Piacenza per sostenere la raccolta firme

“Nella logistica per parlare di partecipazione dei lavoratori alla vita d’impresa c’è da lavorare parecchio. Più che in altri settori”.

A Piacenza Expo si è svolto il consiglio generale della Cisl Piacenza Parma e il segretario Michele Vaghini è stato chiaro: “Ci sono realtà piacentine che rispettano i principi della cooperazione e altre che non lo fanno – ha spiegato -. Certo, in una realtà come quella della logistica c’è da lavorare di più per parlare davvero di partecipazione”.

Il tema della partecipazione, del resto, è al centro di una raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare promossa da Cisl: fra gli obiettivi cardine c’è quello di far entrare i rappresentanti dei lavoratori nei Cda o di sorveglianza delle aziende.

A farsi promotrice della proposta è anzitutto la segretaria nazionale di Cisl Daniela Fumarola, anche lei presente a Piacenza Expo.

“La partecipazione è una scelta politica e identitaria: è questa la vera riforma di cui il Paese ha bisogno ma deve farlo tenendo presente due parole chiare, diritto e armonia – spiega – si è già visto che, laddove la partecipazione si è realizzata, c’è stata una convenienza”.

Ad oggi la proposta di legge ha visto l’adesione anche di rappresentanti del mondo politico locale e di varie associazioni: per portarla in Parlamento servono almeno 50mila sottoscrizioni e la campagna di raccolta si concluderà a novembre.