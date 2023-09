Staffetta dei diritti per i pensionati, al via “Spi in piazza”. Domani a Piacenza

Il sindacato pensionati Spi Cgil di Piacenza aderisce all’iniziativa regionale “Spi in Piazza” e sarà presente nei prossimi giorni nelle piazze della provincia in una ideale “staffetta dei diritti” che si snoderà in diversi appuntamenti in provincia di Piacenza. Sanità, donne, migranti, pensioni e fisco.

“Erosione del potere di acquisto delle pensioni, i limiti della sanità, il problema della non autosufficienza e il tema previdenziale e fiscale – si legge nel comunicato della Cgil -, senza dimenticare la questione femminile e il tema delle migrazioni. Nei prossimi giorni, volontarie e volontari informeranno i cittadini su queste direttrici”.

Dopo un primo incontro a Fiorenzuola il 23 settembre, appuntamento in piazza Cavalli, a Piacenza, il 27 dalle ore 9.30 e a Castel San Giovanni il 28 settembre, sempre alle 9.30.

Nei banchetti sarà possibile firmare per sostenere la proposta di legge della regione Emilia-Romagna per il finanziamento del fondo sanitario nazionale.