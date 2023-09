GreenDays Unicatt, quando la sostenibilità incontra agricoltura, cibo e aziende

Dall’agricoltura al cibo in tavola, dalle pratiche di ristorazione agli investimenti di impresa per il futuro: sono tante le declinazioni della sostenibilità che l’Università Cattolica di Piacenza ha affrontato in una giornata di incontri per essere parte di quel cambiamento al quale non è più possibile sottrarsi, e per essere parte attiva del cambiamento, come recita il titolo dei Green Days.

A chiudere il programma dei CattolicaGreenDays “Economy Talk”, l’incontro, introdotto da introdotti dalla preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara, che mette al centro il mondo dell’impresa e dell’economia: per riflettere e confrontarsi su investimenti, manager e innovazione per il futuro sostenibile delle imprese”.