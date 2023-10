Il piacentino Chiapponi saluta il marchio Tod’s tra gli applausi di Sharon Stone

Ad applaudire il suo talento, lo scorso 22 settembre, c’erano anche Sharon Stone, Isabella Ferrari e Valeria Bruni Tedeschi. “È stata la sfilata che volevo” racconta il piacentino Walter Chiapponi, 45 anni, originario di Pianello, che all’ultima Settimana della moda di Milano, qualche giorno fa, ha presentato la sua ultima collezione per il celebre marchio Tod’s di cui è stato il direttore creativo dal 2019 fino allo scorso luglio.

Una collezione improntata sull’importanza del design e il saper fare artigianale, ma soprattutto sul suo cuore che porta con sé i ricordi dell’infanzia a Pianello e dell’adolescenza tra i banchi di scuola del liceo Cassinari di Piacenza. “A 17 anni son tornato a Milano per studiare ma crescere a Pianello, in un paese di 3mila abitanti con il fiume, gli amici giusti è stato bellissimo e non lo cambierei per nulla al mondo”.

IL SERVIZIO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ