Federica Foti: “Dalla plastica recuperata nell’oceano creo costumi da donna”

Ridare vita alla plastica ripescata dall’oceano per creare costumi su misura per ogni donna. L’idea è di Federica Foti, trentenne stilista di Castel San Giovanni. La creativa, mamma di un bimbo di otto anni, è finalmente riuscita a dar corpo al suo sogno: creare un marchio tutto suo. Il marchio si chiama come lei, Federica Foti.

La prima cosa che la giovane creativa ha creato è stata una linea di costumi fatta di materiale ecosostenibile: scarti di lycra industriale e plastica ripescata dall’Oceano. Lo stesso, quello di fronte alle coste del Portogallo, dove Federica ha imparato a surfare e soprattutto, ha ripreso in mano la sua vita. “Un anno fa – dice – ero a un punto morto, pensavo di non poter far più nulla di buono. Invece il surf mi ha insegnato non solo a stare su una tavola, ma mi ha regalato un nuovo approccio alla vita”. Lei, che ha lavorato e lavora tutt’ora con stilisti quali Elisabetta Franchi, ha trovato quindi il coraggio di aprire il suo brand personale e rimettersi di nuovo in gioco.

