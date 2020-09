Milano fashion week, sfilerà anche la 13enne Melissa Ramello

Melissa Ramello, dall’alto del metro e 79 centimetri di altezza, dimostra ben oltre la sua età, 13 anni appena. Anche per questo, e grazie a due splendidi occhi color nocciola incorniciati da una cascata di capelli castani, Melissa è stata scelta per partecipare sabato prossimo ad una sfilata della blasonata Milano fashion week. La tredicenne, che frequenta la terza media all’Istituto Comprensivo di Borgonovo, sfilerà accanto a modelle anche molto più grandi lei in arrivo da tutta Italia e dal mondo, indossando vestiti di diverse case di moda. “La prima regola? divertirsi!” dice.

