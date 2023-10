“Arte in tv e sul web, perchè tanto divulgare?” Esperti a confronto a Palazzo Farnese

L’arte in tv e nel web: la divulgazione in questo settore cresce e appassiona un pubblico sempre più vasto. Il liceo Gioia di Piacenza e la Galleria Ricci Oddi hanno organizzato una giornata di studi a Palazzo Farnese con l’obiettivo di affrontare la questione della metodologia divulgativa del patrimonio storico artistico proponendo una riflessione sul rapporto tra contenuti, linguaggi e media. Un’occasione per confrontarsi sulle nuove sfide della disciplina tra rigore scientifico e ambito social. Gli studenti di New Media del Liceo Gioia stanno lavorando a un progetto di divulgazione del patrimonio artistico della Galleria Ricci Oddi.

Relatori della giornata di studi: Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Centro Studi Ragghianti di Lucca, Claudio Strinati, segretario generale dell’Accademia Nazionale di San Luca, già autore e conduttore di programmi radiotelevisivi dedicati all’arte, Nicolas Ballario, apprezzato conduttore e autore radiotelevisivo di RaiRadio1 e Sky Arte, Federico Giannini, fondatore del sito Finestre sull’Arte, e il presidente della Galleria Ricci Oddi Jacopo Veneziani, noto divulgatore per la televisione e il web.