I piani strategici di Cgi Group: “161 milioni di investimenti”. Fatturato 2022 a 1,4 miliardi

Il gruppo imprenditoriale Cgi Holding, a cui fanno capo Gas Sales e Bluenergy, fondato e guidato da Gianfranco Curti, ha presentato mercoledì 18 ottobre a Milano, davanti a una platea di operatori finanziari, il piano strategico 2023-2027.

La crescita è pianificata a ritmo vigoroso, motivo di orgoglio per il gruppo costruito sulla fornitura di energia e gas che nel 2020 e nel 2021 ha conquistato il primo posto nella top di 50 aziende della provincia di Piacenza e rivela oggi un forte aumento della redditività. L’obiettivo è arrivare in un quinquennio a 100 milioni di Ebitda, che è il margine operativo lordo, indicatore principe appunto della capacità di generare valore aggiunto. La posizione finanziaria netta (Pfn) attesa sempre al 2027 sarà di 34 milioni di euro con un rapporto tra Pfn ed Ebidta di 0,4, parametro di grande positività.

La novità annunciata riguarda la scelta di avviare la produzione in proprio di energia, attività che si innesterà su quella storica della distribuzione di gas e luce elettrica. L’obiettivo è realizzare impianti fotovoltaici per una potenza di 100 megawatt. Cgi Holding, che è la “cassaforte” da cui dipendono le aziende operative, nel 2022 ha superato il miliardo di fatturato: per la precisione 1,4 miliardi. Nel piano strategico previsti investimenti per 161 milioni, suddivisi in varie unità. Oltre all’area “Originations” che si occupa di generazione di energia da pannelli fotovoltaici e traguarda la transizione energetica, ci sono l’area “Tech” ( manutenzione impianti, installazione caldaie, e-mobility) e infine l’area “Investimenti immobiliari e consolidamento di partecipazioni” (immobili, start up innovative, meccatronica, efficientamento energetico).

La Compagnia Generale Immobiliare (Cgi) riunisce una quindicina di società e dà lavoro a oltre 400 persone (dato dicembre 2022). La sede della holding è ad Alseno con Gas Sales, l’altra grande società Bluenergy che rappresenta il 70 per cento circa dei volumi è a Udine. A Milano ci sono la sede legale e il polo legato all’Area Tech con Astolia in particolare.

La presentazione del piano è stato un lavoro di team che ha visto gli interventi di Susanna Curti, presidente Cgi, Elisabetta Curti, presidente Gas Sales, Alberta Gervasio, amministratore delegato Bluenergy, oltre a numerosi dirigenti delle varie società. In chiusura è intervenuto il fondatore Gianfranco Curti.

La convention di Milano ha voluto sottolineare la forza di una impresa familiare che oggi “consolida la propria presenza in termini di rilevanza nazionale per dimensione, solidità finanziaria ed attenzione alla sostenibilità e con aperture al nuovo, alla diversificazione”. Un esempio in questo senso è Logibiotech, la start up innovativa operante nel campo delle soluzioni robotiche e dell’automazione diagnostica per i laboratori di anatomia patologica.

