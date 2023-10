“Sorpassare il futuro insieme”. A Piacenza Expo l’industria di domani

“Il viaggio nell’industria di domani è appena cominciato”. Il convegno di Piacenza “Macchine Connesse – Insieme sorpassiamo il futuro” si è concluso con l’impegno da parte del settore di cogliere le nuove e crescenti opportunità del mercato. L’appuntamento organizzato a Piacenza Expo, giunto quest’anno alla sua terza edizione, ha riunito in una giornata ricca di contenuti ed esperienze condivise, il mondo dei produttori e utilizzatori di macchine e impianti, numerosi delegati di aziende leader del comparto, e Thought Leader di riconosciuta autorevolezza nel proprio ambito, segnando una tappa ideale nel doppio percorso della transizione energetica e 4.0.

Anche quest’anno, le richieste ricevute da parte di professionisti, realtà imprenditoriali e appassionati del settore hanno ampiamente superato il numero di posti disponibili (330) all’interno dell’Auditorium adibito all’evento, a dimostrazione del forte interesse riscontrato nel tema “digitale per l’industria”, oggi più che mai driver di cambiamento ed elemento essenziale nel futuro per la competitività sul mercato. “L’edizione di quest’anno di “Macchine Connesse” – ha dichiarato il Segretario generale di Digital Industries World Andrea Gozzi – rappresenta una straordinaria opportunità per accelerare la trasformazione digitale che già sta modellando l’industria italiana. Nonostante le sfide, i passi fatti finora ci mostrano che siamo sulla strada giusta. Siamo qui oggi con un unico obiettivo: lavorare insieme per eliminare gli ostacoli al cambiamento e attivare il pieno potenziale del nostro settore. Con l’impegno collettivo e la visione condivisa, sono convinto che possiamo “sorpassare il futuro” e consolidare la nostra leadership industriale”.

Per le Associazioni di categoria il Presidente di Ucima Riccardo Cavanna ha aggiunto: “La fotografia che ne emerge è ogni volta quella di una manifattura italiana forte, competitiva e sempre in grado di assorbire le innovazioni provenienti dal mondo digitale, dell’IoT e dell’intelligenza artificiale. Sono asset tecnologici che fanno parte della filiera del packaging e del made in Italy e che, come associazione, ogni giorno promuoviamo nel mondo”. “Sono convinta che queste iniziative siano indispensabili per favorire la diffusione e il consolidamento dell’utilizzo delle tecnologie 4.0 non solo nel settore delle macchine utensili e dei sistemi di produzione – ha affermato la presidente di Ucimu Barbara Colombo -. L’appuntamento con Macchine Connesse è, infatti, un’interessante opportunità di confronto tra tutti gli attori del sistema per fare il punto sui prossimi passi che dovranno caratterizzare la transizione digitale dell’industria manifatturiera del paese”. “Oggi abbiamo esplorato nuovi percorsi nel mondo industriale, spinti dalla consapevolezza che la trasformazione digitale richiede prospettive fresche e innovative – ha concluso Alessandra Benedetti, Customer care director di Scm -. Abbiamo imparato che lo scambio di idee, le esperienze e le conoscenze sono la chiave per progredire rapidamente e restare competitivi”.