Anche gli ologrammi per scoprire i Farnese: verso la mostra dei Fasti di Elisabetta

L’obiettivo è ambizioso: “Rendere Piacenza un fasto”. È la direzione tracciata dall’assessore alla cultura Christian Fiazza, che ci ha aperto le porte della Cappella ducale di Palazzo Farnese per anticipare le principali curiosità della mostra “I Fasti di Elisabetta: Ritratto di una Regina”, in programma dal 1° dicembre al 7 aprile. L’iniziativa si pone l’ambizioso compito di riunire per la prima volta nella nostra città i quadri commissionati a Ilario Spolverini e dedicati alla figura di Elisabetta, l’ultima Farnese, in occasione del suo matrimonio con il Re di Spagna Filippo V, avvenuto nel 1714. “Si procederà alla predisposizione di un’ampia area immersiva in cui il visitatore si vedrà letteralmente trasportato nel Duomo di Parma durante la celebrazione nuziale del 1714, vivendo un’esperienza tridimensionale, tramite due produzioni ologrammatiche del cardinale Giulio Alberoni, abate all’epoca dei fatti, e della contessa Orsini, che orchestrò il matrimonio con il cardinale”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

