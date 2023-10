Municipale, il 31 ottobre in scena Massimo Popolizio con “Uno sguardo dal ponte”

Ispirato a un fatto di cronaca e ambientato in una comunità di immigrati siciliani nella New York degli anni ’50, “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller va in scena a Piacenza con protagonista e regista Massimo Popolizio, uno degli artisti più amati della scena italiana.

Appuntamento al Teatro Municipale martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2023/2024, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

L’emigrato italiano Eddie Carbone, portuale newyorchese, vive a Brooklyn con la moglie Beatrice e la nipote diciottenne Catherine, della quale è morbosamente geloso, essendosene invaghito. Quando ospita a casa sua Marco e Rodolfo, lontani cugini di Beatrice immigrati clandestinamente negli Stati Uniti, non riesce a sopportare che tra la nipote e Rodolfo nasca un reciproco interesse e si convince che il giovane sia omosessuale e stia cercando di farsi sposare per ottenere la cittadinanza americana. Dopo averlo più volte provocato, si rivolge all’Avvocato Alfieri e decide di denunciare sia lui che Marco all’ufficio immigrazione e li fa arrestare. La rivalità avrà un esito tragico e sarà lo stesso Eddie a rimanere vittima della propria ossessione.

Popolizio fa del dramma di Miller un grande racconto con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Con lui in scena con Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Gabriele Brunelli, Adriano Exacoustos. Lo spettacolo è prodotto da Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale.

Atteso il ritorno di Massimo Popolizio al Teatro Municipale dove è già stato ospitato nel 2017 con “Il prezzo”, sempre di Artur Miller, di cui firmava la regia ed era protagonista insieme a Umberto Orsini. In precedenza lo avevamo applaudito nel 2009 in “Copenaghen” diretto da Mauro Avogadro e nel 2012 in “Blackbird” diretto da Lluis Pasqual. Era atteso anche nel 2020 con “Un nemico del popolo”, purtroppo annullato a causa della chiusura dei teatri.