Apimell, Forestalia, Buon Vivere: domani ultimo giorno d’apertura a Piacenza Expo

Ci sarà ancora tempo fino domani pomeriggio alle 15.30 per visitare Apimell, Forestalia e Buon Vivere, le tra rassegne fieristiche dedicate al mondo dell’apicoltura, dei lavori forestali e alle tipicità enogastronomiche italiane, inaugurate ieri a Piacenza Expo.

Le prime due giornate espositive hanno registrato un ottimo afflusso di pubblico, sia di addetti ai lavori interessati soprattutto ai macchinari per i lavori boschivi di Forestalia ma anche alle innovazioni tecnologiche per gli alveari esposte ad Apimell, sia di persone desiderose di immergersi tra i profumi, gli aromi e i colori di Buon Vivere, il grande mercato dei prodotti agroalimentari in cui è possibile trovare, ed acquistare, eccellenze e tipicità preparate in ogni parte d’Italia.

Profumi e sapori che spaziano dai cannoli siciliani ai salumi toscani, dai formaggi d’alpeggio alle verdure sott’olio della Calabria, dall’olio delle aree mediterranee ai prodotti da forno pugliesi, senza ovviamente dimenticare i vini dei Colli Piacentini e il grande mercato di Campagna Amica realizzato da Coldiretti Piacenza. Grande interesse, nel Padiglione 1, anche per lo stand dei Carabinieri Forestali con interessanti corner dedicati alle biodiversità del bosco e con un apprezzato richiamo alle iniziative celebrative per i 200 anni di istituzione del Corpo Forestale dello Stato.

Tra gli eventi collaterali in programma domani nell’ultima giornata espositiva segnaliamo le “Lezioni di miele” organizzate dagli Ambasciatori dei Mieli e dall’Unione nazionale apicoltori italiani, con mini corsi alle ore 10.00 e 13.30, i convegni, sempre in mattinata, “Filiera dell’ape italiana.

Evoluzione e variabilità genetica. Identità delle colonie allevate, nuovi sistemi di analisi e certificazione” e “Comuni amici per le api”, l’incontro dedicato al marchio “Legna del Ducato” promosso dal Gal del Ducato di Piacenza e Parma, e le dimostrazioni pratiche dedicate al corretto utilizzo della motosega, organizzate dal Centro di formazione Tadini, in programma alle 10.00 e alle 13.00 nel Padiglione 1.