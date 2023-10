In diecimila a Piacenza Expo per Forestalia, Buon Vivere e Apimell: “Evento in crescita”

Diecimila presenza complessive a Piacenza Expo nelle tre giornate espositive dedicate al comparto apistico, alle eccellenze enogastronomiche dei territori italiani e ai lavoro forestali. L’edizione autunnale di Apimell, Forestalia e Buon Vivere passa infatti agli archivi con un bilancio positivo, confermato non solo dal dato sulle presenze – con visitatori provenienti, oltre che da varie regioni italiane, anche da Francia, Austria, Svizzera, Germania e Slovenia – ma anche dal crescente interesse riscontrato dall’esposizione dedicata al settore forestale, in ulteriore crescita rispetto all’edizione 2021.

“Dati positivi – sottolinea il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che confermano l’ottimo trend di questa annata fieristica, capace finalmente di superare le difficoltà registrate nei due anni precedenti a seguito dell’emergenza sanitaria. Una stagione che ci sta ripa-gando con ottimi risultati, con una visibilità sempre crescente e che sta generando un notevole indotto a favore del nostro territorio. In calendario abbiamo ancora due appuntamenti di grande interesse: Piace Mattoncini, dedicata al mondo delle costruzioni Lego in programma l’11 e il 12 novembre, e la Fiera dei Vini, il weekend successivo, che, pur essendo alla sua prima edizione, si preannuncia ricca di novità e di grande impatto”.

Dati e riscontri positivi per tutte e tre le rassegne andate in scena nel fine settimana a Piacenza Expo, con un’incoraggiante e ulteriore crescita per Forestalia, evento in grado di consolidare il proprio format e di registrare un aumento del 20% dell’area espositiva e degli operatori forestali provenienti da tutta Italia grazie anche alla presenza e alla collaborazione di partner istituzionali come i Carabinieri Forestali e il Centro di formazione Tadini.

“Piacenza Expo – spiega il direttore della società fieristica piacentina, Sergio Copelli – ha proposto un layout che ha valorizzato le aziende espositrici, proponendo le nuove soluzioni tecnologiche al servizio della filiera legno-energia in un comodo percorso di visita. Credo che, confortati dai positivi riscontri avuti, il prossimo step sarà quello di raggiungere una dimensione europea, nell’arco di due o tre edizioni, di questo evento fieristico biennale che, oltre a macchinari, tecnologie e strumenti, è stato arricchito anche da convegni che hanno messo a fuoco, alla luce delle più recenti normative, le nuove prospettive di utilizzo e di lavoro, nell’ambito del patrimonio boschivo, in un’ottica di salvaguardia ambientale”.

Convegni come quello sulla Bioeconomia circolare a sostegno dell’indipendenza energetica, organizzato da Piacenza Expo e da CNR-IBE, ma anche come quello organizzato dal Gal del Ducato e dedicato alla presentazione del Marchio “Legna del Ducato”. Buon riscontro di transazioni commerciali anche per Buon Vivere, grazie ai tanti stand e a quello di Campagna Amica di Coldiretti, e per Apimell Special Edition a conclusione della stagione apistica. Apimell nella sua versione internazionale si ripresenterà dall’1 al 3 marzo 2024 con una mostra in grande stile per festeggiare la 40ª edizione. Il 2024, grazie ad Apimell ma anche al Tour de France, per Piacenza sarà sicuramente un “anno in giallo”.