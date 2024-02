Apimell, Seminat e Buon vivere: 250 espositori a Piacenza Expo

“Sostenibilità, qualità e cura dell’ambiente”. Sono i pilastri che sorreggono il fine settimana dedicato al mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia organizzato a Piacenza expo. È tutto pronto infatti all’ente fieristico de Le Mose per celebrare i quarant’anni di Apimell, i 41 di Seminat e i 16 di Buon Vivere. Tre eventi in uno dedicati al verde, alla natura e alle nuove tecniche e tecnologie di lavorazione. “Festeggiamo oltre quarant’anni di impegno e passione – commenta il presidente di Piacenza expo Giuseppe Cavalli -. Aspettiamo circa 250 espositori da tutta Italia e dall’estero che saranno i veri protagonisti di una ricca e qualificata programmazione convegnistica”.

Api e ambiente – Apimell nel corso degli anni è diventata la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Una rassegna che si presta a soffiare su 40 candeline: “Dimostrazione di longevità e attenzione ai mutamenti che ha dovuto affrontare l’intero settore – spiega Ernesto torretta, presidente di Apap, associazione provinciale degli apicoltori piacentini -. Le api sono termometro dello stato di salute del nostro ambiente e sapienti lavoratrici che dobbiamo tutelare. Per questo nella tre giorni di evento organizzeremo diversi incontri e convegni con esperti e rappresentanti delle istituzioni politiche per investire in un’apicoltura sempre più sostenibile e rispettosa dei cicli naturali e della biodiversità”.

Numeri in crescita per Apimell, Seminat e Buon vivere – Saranno 26 gli espositori provenienti dall’estero. “Un dato che testimonia la crescita esponenziale dell’evento – sottolinea la responsabile Alessandra Bottani -. Tra le novità di quest’anno la galleria dedicata al verde, i laboratori di degustazione di miele e il villaggio di Coldiretti”. Grande attesa anche per Seminat, storica mostra-mercato dedicata a piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e strumenti da lavoro per orti e giardini e a tutte le principali e più importanti novità del florovivaismo. Circa quaranta gli espositori che, in condivisione con Apimell, animeranno il Padiglione 1 di Piacenza Expo per questo evento fieristico che sarà arricchito da una serie di seminari tematici e da corsi di tecnica giardiniera e di manutenzione del frutteto, lezioni teorico-pratiche gratuite tenute dal Centro di Formazione Tadini e dal’ Istituto Agrario Raineri Marcora. Per la dirigente scolastica Teresa Andena “la triade di eventi sarà una preziosa occasione di crescita per gli studenti che saranno sia fruitori che promotori di convegni e lezioni tematiche”.

Eccellenze gastronomiche locali, regionali e internazionali – Il Padiglione 2 di Piacenza Expo ospiterà invece l’ormai tradizionale mercato enogastronomico di Buon Vivere, rassegna che quest’anno sarà animata da 68 espositori (+5% rispetto al 2023), tra cui anche undici aziende agricole di Coldiretti Piacenza. Un lungo percorso all’insegna del gusto, delle tipicità, dei prodotti tutelati, biologici e da produzioni integrate, per conoscere e scoprire le eccellenze enogastronomiche tipiche di tante regioni italiane.