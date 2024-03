Seminat, 23mila presenze per le tre fiere di primavera: visitatori esteri in aumento

L’eccezionale afflusso di pubblico che ha caratterizzato le prime due giornate d’apertura, a Piacenza Expo, dell’edizione 2024 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, si è confermato anche domenica 3 marzo, terza e conclusiva giornata. Grazie anche al con-sistente incremento di visitatori provenienti dall’estero, in particolare da Austria, Francia, Germania, Spagna e Slovenia, sono state oltre 23mila le presenze registrate al quartiere fieristico piacentino in questo fine settimana.

“Un dato in leggero aumento rispetto all’edizione dello scorso anno – sottolinea il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – e che ancora una volta premia l’ottimo lavoro svolto dalla nostra struttura organizzativa. Per far crescere i nostri eventi fieristici puntiamo sugli aspetti qualitativi e contenutistici, valori che ci consentono di conquistare il gradimento e la fiducia di un numero sempre crescente di espositori, ma anche di contrastare la concorrenza delle altre realtà operanti in questi settori. Ancora una volta, grazie ad Apimell, Seminat e Buon Vivere, abbiamo dato valore aggiunto al nostro territorio”.

Tre fiere per un unico evento, una formula in grado di soddisfare sia gli operatori professionali – interessati soprattutto ad Apimell, alle sue novità tecnologiche per il mondo dell’apicoltura e alle tematiche di approfondimento trattate nei vari convegni in programma – sia il grande pubblico di Seminat, appassionato di giardinaggio e di florovivaismo, ma anche quello desideroso di fare conoscenza con nuovi gusti e sapori nell’ambito del grande mercato di Buon Vivere.

“Apimell – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – ha confermato il suo primato di evento fieristico per il mondo dell’apicoltura più importante e qualificato a livello europeo. Un primato evidenziato anche dalla crescita di operatori professionali provenienti da oltre i confini nazionali, ma anche dall’alto livello qualitativo dei convegni e dei momenti di approfondimento tecnico organizzati dalle associazioni di categoria che da anni collaborano con Piacenza Expo. Ma anche il pubblico di Seminat e di Buon Vivere è in continuo aumento a conferma dell’interesse che queste ormai consolidate rassegne continuano a riscuotere. E a Buon Vivere, oltre alle tante tipicità enogastronomiche di vari territori italiani, abbiamo messo in vetrina anche le eccellenze piacentine grazie a Coldiretti Piacenza, al Consorzio Salumi Dop piacentini e a Confcooperative. Ancora una volta la fiera ha sviluppato un elevato numero di movimenti e transazioni, sia per gli operatori professionali che per il mercato del consumatore finale”.

Molto seguiti tutti i convegni e gli appuntamenti formativi andati in scena nella giornata di chiusura, così come i corsi pratici di potatura in sicurezza organizzati dal Centro di formazione Tadini, che hanno riscontrato il tutto esaurito.