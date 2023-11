Festa delle Forze armate, i vigili del fuoco innalzano un immenso Tricolore

Alla presenza del sindaco Katia Tarasconi, sono iniziate stamattina con l’alzabandiera al Polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza le celebrazioni per la Festa dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate che ricorre domani 4 novembre, anniversario dell’Armistizio che sancì la fine della Prima guerra mondiale. Cerimonia sobria ma di grande effetto grazie alla collaborazione dei Vigili del fuoco di Piacenza che, nonostante le difficoltà causate dal maltempo di questi giorni, hanno approntato una serie di manovre normalmente eseguite per il salvataggio delle persone e si sono calati da uno dei bastioni innalzando un immenso Tricolore di fronte alle autorità e una scolaresca della primaria di Alseno, con i giovanissimi alunni divertiti e ammirati.

Ad accogliere il primo cittadino, il direttore del Polo, generale Giovanni Di Blasi, alla presenza del tenente generale dell’Esercito Sergio Santamaria, numero uno del Comando Trasporti e Logistica da cui dipende, tra gli altri, il Polo di mantenimento nord di viale Malta.

“E’ stato emozionante trovarsi insieme di fronte a un Tricolore così imponente – ha commentato Tarasconi – e cantare l’Inno nazionale fianco a fianco, rappresentanti delle Istituzioni e bimbi con gli zaini di scuola. Ringrazio di cuore l’Esercito e i Vigili del fuoco, che anche in queste giornate difficili per l’allerta meteo si sono messi a disposizione e hanno lavorato, come sempre, al servizio di tutti noi cittadini”.