Gigantesco alzabandiera, dimostrazioni mezzi in mostra: successo per “Caserme in piazza”

C’erano anche i Vigili del fuoco, una presenza gradita anche se non propriamente appartenenti alle Forze armate, al pomeriggio di “Caserme in piazza”, che con uno scenografico alzabandiera realizzato con una tecnica particolare hanno issato sulla torre dell’Ina in piazza Cavalli un gigantesco tricolore.

Naso all’insù, occhi puntati e telefonini pronti a riprendere la scena, i piacentini hanno partecipato numerosi alle fasi della cerimonia, per poi assistere alle dimostrazioni dei vari reparti specialistici: dal disinnesco di un ordigno da parte del Genio pontieri al repertamento di attività investigative dei carabinieri; dall’impiego delle unità cinofile della Guardia di finanza alle tecniche di guida sicura illustrate dalla Polizia Stradale. E poi tanti mezzi e strumenti in mostra, come ad esempio il cockpit di un caccia F-104 o il veicolo tattico medio multiruolo “Orso”.