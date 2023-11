Parte con il botto la fiera “Piace Mattoncini” a Piacenza Expo. Domani 2° giornata

Affluenza record oggi pomeriggio al quartiere fieristico di Le Mose per la prima giornata d’apertura di “Piace Mattoncini”, la grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini Lego organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo.

La fiera, allestita nel Padiglione 2 su un’area espositiva coperta di oltre tremilacinquecento metri quadrati e animata da settanta espositori, è stata inaugurata dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi che, insieme al presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, al presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti, al consigliere provinciale Gianpaolo Maloberti e a numerose altre autorità, ha scoperto per l’occasione la grande struttura riproducente Palazzo Gotico e Piazza Cavalli, realizzata con oltre centomila mattoncini Lego grazie al sostegno di Banca di Piacenza, Confindustria, Confesercenti, Bft Burzoni e Assiprime.

Numerosissime le costruzioni esposte, da quelle ispirate al mondo fantasy di Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney, DC, a quelle nel segno di Lego Technic con ruspe, camion e mezzi da lavoro allestiti in un vero e proprio cantiere. Grande interesse anche per le classi-che costruzioni “architettoniche” con città, villaggi, ponti, stazioni, piazze, strade, palazzi, giardini, porti, aeroporti e una funzionante linea ferroviaria. Affollati anche i laboratori-gioco organizzati da Piacenza Bricks, sia quelli riservati ai visita-tori più giovani, sia quelli per gli adulti. Attiva per tutta la giornata anche l’area dedicata allo shopping a tema Lego, con i set per collezionisti, le ultime novità del mercato e i banchetti dedicati allo sfuso, così come lo stand dell’Associazione Piacenza Bricks dove si possono trovare, come di consueto, mattoncini esclusivi dedicati all’evento. Piace Mattoncini resterà aperta a Piacenza Expo anche domani con orario continuato dalle 10.00 alle 18.30. Ingresso gratuito per bambini fino a sei anni.