Da Mario Monicelli ad Alberto Sordi e Virna Lisi: grandi successi a Scarpette Rosse

La nuova stagione di “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato che va in onda ogni mercoledì alle 21.00, è ripartita con una serie di titoli degli anni ’50 diretti da alcuni tra i migliori registi del cinema italiano e interpretati dai grandi attori di quegli anni: dopo “Signore e Signori” di Pietro Germi con Virna Lisi e Gastone Moschin e “La grande guerra” di Mario Monicelli con Vittorio Gassman e Alberto Sordi, prossimamente avremo il piacere di vedere “Il federale” di Luciano Salce, con uno strepitoso Ugo Tognazzi nei panni di Primo Arcovazzi, ambizioso volontario della milizia fascista che nel maggio del 1944, con gli alleati ormai alle porte della capitale, viene incaricato di catturare e portare a Roma il professor Bonafé, noto filosofo antifascista, dietro la promessa che sarà promosso al grado di federale. Tra gli altri titoli in programma, “Bellissima”, capolavoro di Luchino Visconti interpretato da Anna Magnani in uno dei suoi personaggi più riusciti, “Cronaca familiare” di Valerio Zurlini con Marcello Mastroianni e tante commedie con Totò, Ugo Tognazzi, Johnny Dorelli.

