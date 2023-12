Al Municipale il libro di Schiavi su Luigi Illica: “Un irresistibile guascone”

Nel giorno del centenario dalla nascita di Maria Callas è stato presentato il libro di Giangiacomo Schiavi sulla vita da Bohème di Luigi Illica. Sarebbe riduttivo parlare al singolare, sono infatti svariate le vite vissute dal cittadino più celebre di Castell’Arquato. Una figura poliedrica e affascinante che meritava di essere raccontata, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al turismo Gilda Bojardi che ha voluto fortemente che questo progetto diventasse realtà. “È nato tutto dall’esigenza di informare soprattutto le nuove generazioni sui tanti saperi di Illica che non è stato solo un grande librettista, ma anche giornalista, scrittore e anche, se non soprattutto, geniale guascone”.

La vita da Bohème di Giuseppe Illica raccontata quindi tra aneddoti e curiosità grazie a un importante lavoro di ricerca organizzato da Giangiacomo Schiavi in sinergia con gli studenti dell’Università Iulm di Milano e diversi esperti in ambito teatrale e artistico. Una storia affascinante presentata questa sera al Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza. Il volume dedicato al celebre poeta, librettista e drammaturgo nato a Castell’Arquato nel 1857, è edito da Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati – Editoriale Libertà, con il patrocinio del Comune di Castell’Arquato. Insieme all’autore, davanti alla folta platea sono intervenuti anche l’assessore Bojardi, il direttore della Fondazione Teatri di Piacenza Cristina Ferrari, il vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli e la musicologa Mariateresa Dellaborra.

“Il genio ribelle” il titolo scelto dall’editorialista del Corriere della Sera, un titolo che ha la potenza e la capacità di definire un personaggio in realtà indefinibile vista la creatività, l’originalità e il carisma che lo contraddistinguevano. Da dove nasce la scelta del titolo? “In realtà volevamo intitolarlo ‘Un irresistibile guascone? perchè la personalità di Illica è travolgente, esuberante, talentuosa – risponde Schiavi -. Genio ribelle perché dentro le grandi opere di Puccini c’è la genialità e l’estro di questa figura così poliedrica”. Illica fu anche giornalista e con Giangiacomo Schiavi condivide un tratto comune: l’esperienza al Corriere della Sera. “È proprio questa la curiosità che mi ha spinto a indagare su Illica – spiega l’editorialista -. Io infatti non sono mai stato un esperto di Opera lirica, però mi sono incuriosito del suo passato da giornalista. La versatilità di questo personaggio è davvero enorme. Una personalità da riscoprire e da tramandare proprio alla luce di tutto quello che lui è riuscito a creare”.

Per Alessandro Miglioli “Questo libro costituisce una piccola, ma importante medicina che serve a curare le persone in un momento difficile. Un libro di un uomo che ha vissuto tutta la sua vita controcorrente sapendola celebrare attraverso l’arte, la bellezza e la cultura. Tra i tanti ringraziamenti dovuti ci tengo a farne uno speciale anche a Donatella Ronconi, anima dell’editoriale”. “È avvenuto un piccolo miracolo con questo libro – conlude Schiavi -, un opera che esaudisce la curiosità su una figura unica che ha impreziosita la storia di tutto il nostro territorio”.