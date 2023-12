“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Renoir”. Gli ultimi anni del pittore

Questa sera “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone “Renoir”, un film drammatico del 2012 basato sugli ultimi anni del grande pittore Pierre-Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer durante la prima guerra mondiale.

Diretto dal regista francese Gilles Bourdos, il film è stato selezionato per il concorso nella sezione “Un Certain Regard” del Festival di Cannes ed è interpretato dal famoso attore francese Michel Boquet.

Ambientato in Costa Azzurra nel 1915, il film si apre su un Auguste Renoir ormai anziano, sofferente per la perdita della sua amata moglie e per la vecchiaia. Dal fronte arriva anche la tremenda notizia che il figlio Jean è rimasto gravemente ferito.

La storia introduce qui l’ingresso di Catherine Hessling, giovane donna che fu l’ultima modella di Renoir, aizzando la rivalità ma anche diventando il collante tra padre e figlio.