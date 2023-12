“Favole in…Libertà”: alle 20.10 su Telelibertà “Le avventure di “Corvetto”

Un giovane buono e virtuoso guarda la vita con il sorriso, lavora al servizio del re Fiumelargo che lo stima sinceramente. Una stima che fa crescere nei cortigiani un’insana invidia nei suo confronti. Si parla di “Corvetto”, la nuova avventura di “Favole in… Libertà”, in onda dallo Spazio Luzzati questa questa sera, giovedì, alle ore 20.10 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76 e in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/).

La fiaba, come tutte quelle inserite nel ciclo organizzato nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, fa parte del libro “Lo Cunto de li Cunti” scritto in napoletano da Giambattista Basile, autore vissuto tra il 1500 e il 1600. La fiaba è stata adattata dall’attore e regista Nicola Cavallari che, accompagnato dal musicista Davide Cignatta, trascina i bambini e le bambine con le loro famiglie nell’incredibile mondo della fantasia. In questo caso l’eroe di giornata, come detto, si chiama Corvetto e dovrà sconfiggere gli “artigli” dell’invidia dopo aver affrontato con estrema astuzia un orco dalle sembianze spaventose. Il re Fiumelargo, infatti, gli affida la missione non certo leggera di conquistare le proprietà di un poco raccomandabile Orco che abita in un castello con la moglie. “Lo cunto de li cunti” è conosciuto anche con il titolo Pentamerone, ovvero cinquanta fiabe raccontate in cinque giorni. La striscia quotidiana prosegue per tutte le feste fino a domenica 7 gennaio.