Allo Spazio Luzzati ritorna con nuovi racconti “Il Bistrot delle Storie”

Ritorna con nuovi racconti “Il Bistrot delle Storie” allo Spazio Luzzati di Piacenza. Il progetto di Teatro Gioco Vita affidato a Letizia Bravi e Barbara Eforo, che si alternano in scena a seconda delle fasce d’età del pubblico, dopo il successo dello scorso anno si ripresenta con nuovi contenuti per trasformare ancora una volta il suggestivo spazio di Via Giarelli in uno “spazio delle storie”.

Si inizia sabato 27 e domenica 28 gennaio alle ore 15.30 “per chi gli anni li conta sulle dita di una mano o poco più” con Barbara Eforo, nel cartellone della Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria). Repliche per le scuole lunedì 29 gennaio alle ore 9 e alle ore 10.45 nel cartellone della Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”. Si trasferisce così per qualche giorno allo Spazio Luzzati di Via Giarelli 14 la programmazione delle Stagioni di teatro ragazzi 2023/2024 di Teatro Gioco Vita curate da Simona Rossi e organizzate dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Il Bistrot delle storie #2”, nuova edizione 2024 del “Il Bistrot delle storie” ci regalerà nuove narrazioni, nuove emozioni e ancora tante sorprese, da vivere circondati dalla magia delle immagini, degli oggetti e delle testimonianze frutto della collaborazione tra Teatro Gioco Vita e Lele Luzzati.

In un luogo pieno di storie, guidati da un’attrice, mescoleremo tutti gli ingredienti che ci piacciono di più e che la nostra fantasia ci suggerirà per scoprire quali storie incredibili siamo capaci di cucinare.

Dall’impastare parole, grazie al loro potere evocativo, nascono altre parole, dal soffriggere un’idea nascono altre idee e così ognuno potrà dare il proprio prezioso contributo alla nascita di racconti unici e speciali, circondati dalle scenografie che Emanuele Luzzati e Teatro Gioco Vita hanno creato.

Le storie che prenderanno vita avranno tanti colori e abbracceranno i temi dell’interculturalità, del rispetto e della libertà di essere ciò che ci pare.

“Il Bistrot delle storie #2” tornerà in scena “per chi gli anni li conta sulle dita di due mani” con Letizia Bravi sabato 2 e domenica 3 marzo sempre alle 15.30 per le famiglie, mentre le rappresentazioni per le scuole sono previste lunedì 4 e venerdì 8 marzo alle ore 9 e alle ore 10.45.