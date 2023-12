“Favole in… Libertà”: alle 20.10 su Telelibertà va in onda “L’ignorante”

La nuova avventura di “Favole in… Libertà”, andrà in onda dallo Spazio Luzzati, venerdì 29 dicembre alle ore 20,10 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76 e in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/), intitolata “L’ignorante” questa favola indugia sulle vicende di un ragazzo buono a nulla, sfaticato, a cui il padre mercante affida una missione. Un giorno sul suo cammino, il ragazzo incontra alcuni uomini straordinari e quasi senza darci peso e senza accorgersene diventa ricco, ma non sarà tutto così semplice come potrebbe sembrare infatti il protagonista, dovrà comunque andare incontro ad alcune peripezie e difficoltà come avere a che fare con il re Belfiore, che lo metterà a dura prova, assegnandoli una sfida, ovvero sfidare e superare nella corsa sua figlia Ciannetella. Se riuscirà nella sua impresa allora avrà il privilegio e l’onore di sposarla altrimenti verrà condannato a morte. La fiaba, come tutte quelle inserite nel ciclo organizzato nella sua quarta edizione in sinergia da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, rientra nel libro “Lo cunto de li cunti”, chiamato anche successivamente Pentamerone, scritto nel 1600 dal letterato partenopeo Giambattista Basile, uno degli autori di maggior prestigio nell’ambito della letteratura favolistica di tutti i tempi tant’è che Benedetto Croce definì il Pentamerone come “il più bel libro italiano barocco”.

Grandi cerimonieri della tappa odierna sono come sempre il regista e attore Nicola Cavallari, nelle vesti di narratore, e il chitarrista Davide Cignatta che musicalmente accompagnerà il fluire delle parole. La striscia quotidiana, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue, ogni sera, fino a domenica 7 gennaio.