“Favole in…Libertà”: stasera alle 20.05 su Telelibertà va in onda “L’oca”

Il sapore di un antico e confortante del “c’era una volta” risuona tra le “Favole in… Libertà”, in onda dallo Spazio Luzzati questa questa sera, sabato, alle ore 20.05 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76 e in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/).

La fiaba selezionata nell’occasione è “L’oca”, tratta come tutte quelle del ciclo, organizzato nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, dal libro “Lo cunto de li cunti” del letterato napoletano Giambattista Basile. La fiaba è stata adattata dall’attore e regista Nicola Cavallari che, accompagnato dal musicista Davide Cignatta, trascina i bambini e le bambine con le loro famiglie nell’incredibile mondo della fantasia. Protagoniste della “favola in libertà” di oggi sono due sorelle, leggiadre e affascinanti, ma rimaste orfane e poverissime. Nonostante abbiano perso tutto, non hanno smarrito il loro garbo, la loro gentilezza e la grazia. Con il loro lavoro di filatrici, riuscivano a sopravvivere, vendendo il filo al mercato e utilizzando quel denaro per le necessità quotidiane, le più impellenti. Un giorno, mentre passeggiavano tranquille tra le bancarelle del mercato, videro un’oca stupenda con piume incredibilmente candide e un becco così dorato che sembrava fosse fatto d’oro zecchino. In quell’istante, il loro destino triste sembrò illuminarsi come una pepita d’oro nel Klondike. Quell’animale si rivelò un autentico tesoro, generando ricchezza senza fine e persino “presentando” una delle sorelle a un principe.