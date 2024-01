“Marcovaldo” rivive nelle tavole di Chiara Belloni. Mostra alla Passerini Landi

Tutte le Biblioteche comunali resteranno chiuse al pubblico per la festività di sabato 6 gennaio. Inoltre, la sede centrale della Passerini Landi, coglie l’occasione per annunciare l’apertura, per lunedì 8, della mostra che porta il titolo “Marcovaldo, un racconto per immagini”, visitabile sino al 27 gennaio negli orari di apertura della struttura.

Nell’ambito della rassegna “Qui e altrove”, si terrà una mostra dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino. Durante la quale, saranno esposte tavole realizzate con tecnica mista da Chiara Belloni, in un affettuoso omaggio allo scrittore restituendo, con particolari pittorici figurativi realizzati grazie all’utilizzo di materiali di recupero da vecchi libri (altrimenti destinati al macero), singoli episodi del ciclo letterario, con riferimenti a grandi artisti di ogni epoca, ad esempio: Leonardo nelle proiezioni, Munari ne “La fermata sbagliata” (dove la nebbia è sostituita da carta da lucido), Duchamp e la sua ruota ne “La pioggia e le foglie”, Fortunato Depero in “Marcovaldo al market”, il blu

di Yves Klein in “La villeggiatura in panchina” e tanti altri tutti da scoprire.

Chiara Belloni, classe 1977, è un’ insegnante di arte, il cui amore per gli stili antichi e

contemporanei forma la modalità di approccio al suo linguaggio. Questa talentuosa artista ha visto la partecipazione a mostre collettive e personali, sia in Italia che all’estero.