Confindustria e Manicomics insieme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La compagnia Manicomics Teatro e Confindustria Piacenza hanno presentato lo spettacolo “Bianco silenzio: il diritto a lavorare sicuri”, un’iniziativa dedicata al tema della sicurezza sul lavoro e supportata dall’azienda Teco di Fiorenzuola. Il testo di Mauro Mozzani e Francesco Barbieri, che verrà proposto su vari palcoscenici di Piacenza e provincia, si rivolge agli studenti delle scuole superiori. Si comincia in città il prossimo 18 gennaio, al Teatro Manicomics di via Scalabrini 19.

“Ci confrontiamo su questo argomento ogni giorno, in ogni singolo minuto della nostra attività di imprenditori – ha commentato Francesco Rolleri, presidente Confindustria Piacenza – ma c’è ancora molto da fare soprattutto dal punto di vista del cambiamento culturale nell’avvicinamento al lavoro. Come Confindustria Piacenza stiamo organizzando tutta una serie di incontri e percorsi all’interno delle scuole per far capire agli studenti che l’approccio con il mondo lavorativo deve avere come priorità la sicurezza. E naturalmente lo spettacolo rientra in questa programmazione”.

L’obiettivo di “Bianco Silenzio: è quello di sensibilizzare le nuove generazioni su una questione vitale e delicata come la sicurezza sul lavoro. Mauro Mozzani, presidente di Manicomics Teatro e protagonista in scena, ha disegnato i confini entro cui si sviluppa “Bianco silenzio”: “Mi piace pensare a questo spettacolo come ad un connubio tra poesia e informazione, ad una catena di riflessioni e relazioni che va letta in una visione olistica, di sistema. La parola chiave del progetto artistico è consapevolezza che deve “contagiare” i lavoratori stessi, le aziende, i formatori, le Istituzioni e i giovani studenti e studentesse che siederanno in platea. “Bianco silenzio” è un monologo in cui la narrazione di Camillo, un uomo di 50 anni con il volto bonario da clown, si intreccia con le disavventure di altri lavoratori, un racconto che mira a catturare l’attenzione con il sorriso, a generare emozioni e a lasciare un’impronta. Sul palco mi accompagneranno l’attore Agostino Bossi e il musicista Giancarlo Boselli”.

L’amministratore delegato di teco, Ivano Poggi ha messo in evidenza la necessità di un cambiamento culturale per acquisire maggior consapevolezza quando si parla di prevenzione degli infortuni sul lavoro: “Come Teco abbiamo erogato nello scorso anno 16 mila ore di formazione destinate ai lavoratori, un aspetto sempre più importante quando si parla di sicurezza sul luogo di lavoro. Mi sembra cruciale concentrarsi sui giovani, trasmettendo loro la cultura della prevenzione in ambito lavorativo, riguardo agli infortuni e alle malattie professionali. È fondamentale coinvolgere le nuove generazioni, incoraggiando la condivisione e il dialogo. Inviteremo, al termine delle singole repliche di “Bianco silenzio”, esperti, formatori e coloro che hanno vissuto sulla propria pelle esperienze dirette di infortunio, creando momenti di scambio con gli studenti”.

Presenti anche Alessandro Molinari, responsabile Rapporti con le scuole per Confindustria Piacenza, e Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza.