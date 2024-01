“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Fifa e Arena” di Mario Mattoli

Questa sera dopo il Tgl “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Fifa e Arena”, un film del 1948 diretto da Mario Mattoli. Come tantissimi titoli di Totò, si tratta di una parodia di una pellicola molto famosa, in questo caso “Sangue e Arena” di Rouben Mamoulian del 1941 con Tyrone Power e Rita Hayworth, a sua volta remake di un film omonimo del 1922 interpretato da Rodolfo Valentino.

Il film è una commedia degli equivoci scritta da Steno e Marcello Marchesi per il grande attore napoletano, che qui fa emergere le proprie doti di trasformista e compie il salto definitivo come attore di cinema.