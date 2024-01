Conservatorio e Piacenza Jazz Club, ecco il cartellone di eventi al via il 25 febbraio

Far crescere la cultura e la passione musicale nella nostra città, valorizzando i giovani studenti del Conservatorio attraverso eventi, iniziative e concerti ad ampio respiro. Dopo la convenzione firmata lo scorso dicembre tra Conservatorio Nicolini e il Piacenza Jazz Club (il cui obiettivo è quello di promuovere la musica jazz sul territorio attraverso coproduzioni, organizzazione di eventi, utilizzo dei reciproci spazi e sale concerto, promozione di concerti di giovani musicisti, convegni e master class) sono stati presentati oggi i primi eventi musicali nati da questa collaborazione.

“Mi piace sottolineare – ha spiegato durante la conferenza di presentazione il presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi – l’importanza di questa rinnovata e ritrovata sinergia tra il Nicolini e il Piacenza Jazz Club. Una collaborazione che ci ha portati a costruire insieme il cartellone del prossimo Festival, con l’inaugurazione prevista il 25 febbraio qui in Conservatorio. Il programma proseguirà poi con una serie di importanti eventi di rilievo nazionale e internazionale. La presidenza del Nicolini intende così unire e collaborare con tutte le risorse presenti sul territorio”.

IL PROGRAMMA – Ecco gli appuntamenti: il 7 febbraio è in programma a Piacenza, per una sorta di anteprima del festival, la masterclass riservata agli studenti tenuta da David Kikoski, uno dei più completi ed efficaci pianisti presenti sulla scena jazz mondiale. Si passa poi all’inaugurazione vera e propria, domenica 25 febbraio al Conservatorio con un evento a sorpresa. Il terzo evento si terrà il 3 marzo al Milestone con l’appuntamento “Jazz al cinema”, dove il film Safety last! (pellicola statunitense del 1923) sarà “musicato” al Milestone dall’insegnante Mattia Cigalini e dagli allievi del Conservatorio. Il quarto evento, inserito all’interno del cartellone principale del Piacenza Jazz Fest, è previsto venerdì 22 marzo all’interno della Sala degli Arazzi di Collegio Alberoni: ad esibirsi sarà il Nicolini Jazz Trio, insieme a Dado Moroni (apprezzato pianista e compositore) e il vincitore del Concorso Bettinardi, categoria solisti. Il cartellone proseguirà con le esibizioni itineranti degli allievi del Conservatorio nei locali della città: gli studenti ripercorreranno in quattro tappe la storia del jazz (probabile data 30 aprile). Infine, ecco la Masterclass riservata agli studenti (probabile data l’8 maggio) con Enrico Pieranunzi, pianista, compositore, arrangiatore e jazzista.

Alla presentazione erano presenti anche la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali, insieme ai docenti del dipartimento jazz del Nicolini Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara. A rappresentare il Piacenza Jazz Club il direttore artistico Angelo Bardini e il presidente Carlo Izzo.