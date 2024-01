Diabete, boom negli under 40. Stasera a “Star bene” alle 21 su Telelibertà

È una delle malattie più diffuse del nostro secolo e in questi anni registra un boom negli under 40. Parliamo del diabete, una patologia che sta aumentando anche nei Paesi con stili di vita diversi da quelli del mondo occidentale. Il tema finisce al centro della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda stasera, giovedì, alle 21 su Telelibertà. Ospiti della serata saranno Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, Maurizio Bianco che è il direttore di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ausl Piacenza e la dietista Paola Scatola. Interverranno anche Carlo Fantini e Francesca Pia Dossena, rispettivamente presidente e vice dell’Associazione Diabetici Piacenza.

Sotto i riflettori finisce appunto il diabete, che è uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di neoplasie, ma è anche al centro di una legge di prevenzione promulgata dal nostro Paese nel 2023 attraverso gli screening di massa in età pediatrica per individuare i marcatori di rischio.

La puntata, resa possibile anche grazie ad Amop, sarà preceduta dalla consueta rubrica “Star bene a tavola”, curata dalla responsabile della Comunicazione di Coldiretti Piacenza Alessandra Lucchini: al Mercato Coperto di Campagna Amica sarà protagonista il movimento di Coldiretti Giovani Impresa che si racconta attraverso il delegato Marco Bosini.