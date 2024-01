Cultura, stasera il confronto a “Nel mirino”: tra gli ospiti Fiazza e Papamarenghi

Fino ad ora si sono lanciati qualche frecciata sui social, tutto al più nell’aula del consiglio comunale, ma la distanza ora si azzera e si guarderanno negli occhi. Allo Spazio Rotative, al tavolo di “Nel mirino” si sederanno questa sera, venerdì 18 alle 21, l’assessore alla cultura di ieri e quello di oggi. Ospiti di Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e Liberta.it e del giornalista Thomas Trenchi saranno infatti Jonathan Papamarenghi, consigliere di minoranza che ha ricoperto l’incarico di assessore alla cultura nella giunta Barbieri, e Christian Fiazza, che lo ha sostituito con l’arrivo a Palazzo Mercanti della sindaca Tarasconi. Non saranno soli, con loro saranno presenti Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e Antonio Iommelli, direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese.

Nell’occasione, oltre a tracciare un bilancio del panorama piacentino a livello culturale, gettando peraltro un occhio sulle realtà vicine, si parlerà anche di alcune recenti polemiche che hanno animato il dibattito politico a Piacenza, ad esempio quella derivante dal prestito del “Ritratto di signora” di Gustav Klimt al Forte di Bard.

Dopo il successo del primo anno, qualche anticipazione è inoltre attesa sulla seconda edizione del Festival del pensare contemporaneo, nonché sull’attività del centro culturale Xnl, mentre altri approfondimenti riguarderanno la mostra in corso “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”. Durante la trasmissione saranno trasmessi anche alcuni contributi video, fra i quali quello di Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Come sempre, la puntata sarà disponibile sul canale on demand www.teleliberta.tv.