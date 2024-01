A distanza ravvicinata con storie esemplari: al via “Lo specchio di Piacenza”

Un mosaico di ritratti piacentini, che si comporrà una tessera dopo l’altra, ogni martedì alle ore 20.30 su Telelibertà. Piacenza è pronta a specchiarsi ne “Lo specchio di Piacenza”, il nuovo format settimanale di Telelibertà, al debutto martedì 23 gennaio alle ore 20.30 sul canale 76 del digitale terrestre oltreché in “live streaming” e “on demand” nella sezione “Tv live” del sito Liberta.it.

Il programma, scritto e condotto dal direttore Nicoletta Bracchi allo Spazio Rotative e curato dal regista Filippo Adolfini, ci porterà a distanza ravvicinata con storie esemplari, ambientate in un salottino senza fronzoli nel quale, in mezz’ora, Bracchi si ritroverà a tu per tu con un ospite per trarne un ritratto inedito, il più intimo possibile.

Ad inaugurare la nuova serie questo martedì 23 è il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, ex sindaco di Piacenza per due mandati. Tra i primissimi ospiti sono già stati poi confermati anche la direttrice del carcere delle Novate, Maria Gabriella Lusi, e il grande ciclista Giancarlo Perini.

Dalle istituzioni allo sport, dalla politica all’imprenditoria, “farò in modo che gli ospiti si dimentichino delle telecamere” anticipa Nicoletta Bracchi: “voglio dar voce anche alle storie delle persone comuni, di tutte le generazioni. Vite o carriere che magari restano in ombra, ma con qualcosa di importante da condividere”.

E’ possibile segnalare potenziali ospiti alla mail [email protected].