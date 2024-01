“Scarpette Rosse”, questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Tipi da spiaggia”

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Tipi da spiaggia”, un film del 1959 diretto da Mario Mattoli e interpretato da Johnny Dorelli, Lauretta Masiero e Ugo Tognazzi. Si tratta di una commedia balneare che racconta la storia di quattro amici che si mettono in società per andare a Taormina e riuscire a far sposare uno qualsiasi di loro con una miliardaria americana che trascorre le vacanze in Sicilia.