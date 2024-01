Il direttore delle Novate, Gabriella Lusi si racconta a “Lo specchio di Piacenza”

Stasera (martedì 30) alle 20.30 su Telelibertà, secondo appuntamento con il nuovo format settimanale “Lo specchio di Piacenza”. Dopo la prima puntata con Roberto Reggi, è Maria Gabriella Lusi, direttore della Casa circondariale di Piacenza, la nuova ospite del programma del martedì curato e condotto da Nicoletta Bracchi, interviste inedite a personaggi piacentini, sul canale 76 del digitale terrestre e oltreché in “live streaming” e “on demand” nella sezione “Tv live” del sito Liberta.it.

Lusi promette di condividere con gli spettatori alcune fotografie e oggetti significativi, per ricostruire ricordi o ragionare sul presente, rivivendo la propria storia e professionalità in una chiave diversa dal solito, offrendo spunti di riflessione interessanti per ogni cittadino. Nell’intervista a tu per tu con Nicoletta Bracchi curata allo Spazio Rotative dal regista Filippo Adolfini, Lusi ripercorrerà tappe e risultati della sua carriera, motivazioni e sottotesti profondi di un mestiere tanto delicato e difficile.

Si possono inviare segnalazioni al programma attraverso la mail [email protected].