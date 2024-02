Tra il robotico e il giurassico: la mostra-fiera dei dinosauri robot a Piacenza Expo

Dinosaurs World è la fiera dei dinosauri-robot presso l’Expo di Piacenza.

Il progetto nato in Francia per avvicinare i bambini al tema, ha scelto Piacenza come seconda tappa italiana.

Si tratta di dinosauri utilizzati come simulazioni all’interno dei film, spiegati attraverso cartelloni esplicativi e riproduzioni acustiche.

Un’opportunità che permette ai cittadini di immergersi in una storia a milioni di anni di distanza. Il filo rosso di questo evento in programma dal 2 al 4 febbraio.