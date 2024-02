Foibe, a Palazzo Farnese arriva lo spettacolo “Addio, vecia Pola!”

Forse non bastano tre atti per raccontare quella che fu la tragedia delle foibe. Ma certo potranno essere utili per avviare una riflessione intorno al Giorno del ricordo. Ecco perché venerdì 9, alle 20 a palazzo Farnese nella sala dei Fasti di Elisabetta, il Comune di Piacenza ha organizzato “Adio, vecia Pola!”, uno spettacolo dedicato alle musiche e ai racconti dell’esodo istriano. A proporlo sono i Lucky Fella guidati da Elisa Dal Corso: “Portando in giro questo spettacolo abbiamo incontrato diverse storie. Siamo partiti da una ricerca sui repertori dei canti degli esuli” – spiega durante la presentazione dell’appuntamento che si è svolta a Palazzo Farnese alla presenza degli assessori Serena Groppelli e Christian Fiazza.

Lo spettacolo vede protagonisti, oltre a Dal Corso, Lorenzo Geroldi (tromba), Gioele Mazza (chitarra) e Julyo Fortunato (fisarmonica e mandolino). Tre sono i quadri su cui si costruisce la pièce: il primo racconta l’atmosfera che si respirava a Trieste, Zara e Pola prima degli anni Quaranta attraverso alcune canzoni popolari dell’epoca e una selezione di poesie di Umberto Saba. Nel secondo quadro i racconti e i canti dell’esodo ricostruiscono il dolore di un popolo costretto a lasciare la propria casa e la propria terra. Infine l’ultimo quadro accosta le testimonianze di alcuni sopravvissuti (Graziano Udovisi, Francesco Tomba e Carlo Sgorlon) ad alcune canzoni di Simone Cristicchi e Claudio Chieffo.