“Lo specchio di Piacenza”, questa sera su Telelibertà il conte Orazio Zanardi Landi

Un nuovo appuntamento da non perdere questa sera alle ore 20.30 con lo “Lo specchio di Piacenza”, il format settimanale di Telelibertà scritto e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Dopo l’esordio con l’ex sindaco e attuale presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi e la seconda puntata dedicata alla direttrice della casa circondariale delle Novate Gabriella Lusi, stavolta spazio a quello che per tutti i piacentini è “il conte”, ovvero Orazio Zanardi Landi.

Fra le luci soffuse e l’atmosfera accogliente degli studi dello Spazio Rotative, ecco un’altra intervista inedita che andrà a scavare nelle curiosità e negli aneddoti di un personaggio noto, nella nostra provincia ma non solo. Con le fotografie a riannodare il filo dei ricordi di una vita intera per Zanardi Landi, dall’amore per il castello di Rivalta, all’impegno congiunto con Parma per promuovere le bellezze del nostro territorio. Fino alle curiosità anche personali: Il legame con il padre, i due matrimoni, il rapporto con le tre figlie. Senza dimenticare le grandi amicizie, comprese quelle con la principessa di Inghilterra Margaret, costruita nelle visite a Windsor, che gli ha permesso di incrociare più volte anche la regina Elisabetta.