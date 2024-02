Moto Expo arriva a Piacenza nel fine settimana con 350 esemplari da collezione

Piacenza Expo inizia a scaldare i motori in previsione di Moto Expo, l’evento e interamente dedicato alle due ruote da collezionismo.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio all’interno del padiglione 1 sarà allestita un’area espositiva dove verranno esibite 350 moto iconiche degli anni ’80-’90 e 2000, pronte a far rivivere le emozioni del passato.

Presente anche Max Temporali, ex pilota e telecronista della Superbike.

“È una grande emozione e un piacere – ha detto Franco Boscarato, presidente del club Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer, che organizza la manifestazione – poter esporre in pubblico, nella nostra Piacenza, una parte consistente della collezione dei soci”.

“Piacenza Expo vanta una lunga esperienza fieristica nel settore del motorismo sportivo e d’epoca – ha sottolineato poi il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli – e con questo evento inserisce un nuovo e originale tassello”.

Moto Expo, ha concluso Cavalli, è una fiera completamente nuova che permetterà di ammirare da vicino esemplari sportivi ed entrare in contatto con club che organizzano meeting, raduni e gare.