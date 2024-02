La carica dei 7mila per la prima edizione di Moto Expo, Cavalli: “Al lavoro per il 2025”

La carica dei settemila a Piacenza per la prima edizione di Moto expo. “Un successo non scontato” per il presidente della società fieristica Giuseppe Cavalli.

È calato da poco il sipario sulla prima edizione di “Due tempi bei tempi & Youngtimer Moto Expo Piacenza”, evento espositivo dedicato alle iconiche moto sportive e da competizione degli anni 80-90 e 2000, ma Piacenza Expo sta già pensando all’edizione del prossimo anno. “Un evento espositivo nuovo – il commento di Cavalli – costruito da zero in poco tempo grazie anche al club ‘Due tempi bei tempi & Youngtimer’, che ringrazio per il concreto e prezioso gioco di squadra. Una manifestazione che ha subito fatto centro, non solo per gli oltre settemila visitatori registrati nelle due giornate espositive, ma anche per l’alto livello qualitativo, la rarità e la particolarità delle tantissime moto esposte negli stand. Un buon punto di partenza su cui lavorare per la prossima edizione”.

Bilancio positivo –. “Pur trattandosi della prima edizione – aggiunge Sergio Copelli, direttore della società fieristica – il bilancio è decisamente positivo a dimostrazione della capacità di Piacenza Expo di costruire e progettare sempre nuovi eventi attrattivi e di interesse” Tra i vari ospiti che nella seconda giornata di “Due tempi bei tempi & Youngtimer Moto Expo Piacenza” hanno affollato gli stand del quartiere fieristico piacentino, anche Pier Francesco Chili. Il centauro bolognese, incalzato dalle domande di Max Temporali sul grande palco allestito al centro del Padiglione 1, ha raccontato aneddoti e particolari della sua lunga e vittoriosa carriera sportiva, iniziata nel 1984 con la prima gara del Motomondiale della 125 cc. Una carriera culminata con il terzo gradino del podio nella classifica finale della quarto di litro nel campionato 1992, in sella all’Aprilia, e proseguita poi, dal 1995 al 2006, nel Mondiale Superbike con Ducati, Suzuki e Honda.