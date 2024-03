Torna a Piacenza Expo “Armi&Bagagli”, la due giorni di rievocazioni storiche

Si avvicina il traguardo del ventennale per “Armi&Bagagli”, il più importante mercato europeo della Rievocazione Storica che, il 16 e 17 marzo, riempirà i padiglioni di Piacenza Expo di uomini e donne provenienti da tutte le epoche passate e da un po’ tutti i Paesi d’Europa. I visitatori si potranno trovare immersi in un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di abiti, armature, attrezzi da lavoro, antichi mestieri e sapori, suoni, divertimenti dall’antichità all’epoca moderna.

“Quest’anno – ha precisato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento Cesare Rusalen di Estrela Fiere, co-organizzatore dell’evento insieme a Massimo Andreoli di Wavents – avremo 350 espositori italiani e stranieri, un numero considerevole che dà l’idea della crescita costante di questo evento fieristico.

Anche quest’anno la mostra sarà arricchita dalle consuete manifestazioni collaterali: Expo Arc, I coltelli, Soft Fair e Piacenza Militaria che, per la prima volta, vedrà anche la presenza dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. L’importanza e la considerazione che Armi & Bagagli gode nel panorama della rievocazione storica, è evidenziata anche dal’Assemblea annuale della CERS, in programma domenica alle 13.30, a cui parteciperà anche il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, on. Federico Mollicone, per presentare la nuova legge sulla Rievocazione storica attesa solo passaggio formale in Senato.

“Venti edizioni in continua crescita – ha commentato il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che hanno fatto di Armi & Bagagli la più importante fiera europea dedicata alla rievocazione storica. Un evento fieristico di nicchia, sempre molto atteso e molto partecipato, che conferma la vocazione per le fiere specialistiche di Piacenza Expo. Dall’inizio dell’anno, tra allestitori, espositori e visitatori le nostre fiere hanno registrato circa 80.000 presenze, un dato che evidenzia l’indotto creato da Piacenza Expo a favore del territorio e che conferma anche la nostra capacità di fare marketing territoriale in sinergia con gli enti e le istituzioni preposte. Armi & Bagagli, grazie anche alle sue fiere collaterali, farà ulteriormente lievitare questo dato confermandosi come una manifestazione più seguite e partecipate”.

In contemporanea al mercato della rievocazione storica, con artigiani per tutte le epoche, si uniranno giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale.