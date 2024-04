Beppe Conti a Piacenza per presentare il nuovo libro “Il giallo del Tour de France”

Ottime notizie per gli appassionati del ciclismo. Il giornalista sportivo Beppe Conti sarà a Piacenza in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Il giallo del Tour de France”. L’evento, organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di Piacenza, è previsto per venerdì 5 aprile alle 18.00 all’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi.

All’incontro, l’autore racconterà al giornalista Giorgio Lambri alcuni aneddoti sulla Grande Boucle, racchiusi tra le pagine del suo nuovo volume, dedicate ai segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri.

LA carriera del giornalista Beppe conti

Beppe Conti inizia la sua carriera prima come cronista alla Gazzetta dello Sport e Tuttosport e successivamente come opinionista televisivo a Rai Sport. Autore di numerosi titoli legati al mondo del ciclismo, il giornalista ha collezionato vari riconoscimenti importanti grazie alla sua penna di scrittore capace di narrare le emozioni e la vitalità dello sport attraverso il ritratto dei protagonisti, anche nei risvolti inediti e meno conosciuti.