Assemblea sull’ex Camuzzi. Il progettista: “Rigenerazione urbana e alloggi sociali”

Un mix di residenziale, terziario e commerciale, con una quota tra il 40% e il 60% di verde, strade e parcheggi pubblici e il 20% di alloggi sociali (su 9mila mq di residenza totale nel primo lotto più altri 2.300 nel secondo), cioè a prezzi calmierati o canoni agevolati di affitto. Lo prevede l’opera di riconversione dell’area ex Camuzzi tra corso Europa, via Rigolli e via Goitre, che ieri è stata discussa in un’assemblea pubblica nell’auditorium Sant’Ilario con l’amministrazione Tarasconi.

L’ultima parola spetterà al consiglio comunale. Ma l’orientamento della giunta pare favorevole al progetto di riqualificazione, tanto che l’assessore all’urbanistica Adriana Fantini ha parlato positivamente della “interlocuzione” con la proprietà – la società milanese Panthom che dalla Camuzzi in liquidazione ha rilevato due anni fa i 100mila metri quadrati, suddivisi in due lotti, da dove si diramava la rete di distribuzione del gas – volta a ottenere il “maggior risultato possibile in termini di ritorni per la città”.

Accordi operativi che, va ricordato, risalgono alla fase di passaggio dal vecchio (Psc) al nuovo (Pug) piano regolatore. Progetti politicamente spinosi per la proposta di insediamenti commerciali, inclusi nuovi supermercati, che alcuni di questi piani hanno.

Secondo Alessandro Maestri, progettista dell’intervento nell’ex Camuzzi, “l’obiettivo è mettere a sistema questo pezzo di città che andrà a collegare la zona commerciale più a sud e la zona residenziale di via Rigolli, costruire una nuova centralità polifunzionale non direttamente connessa alle strutture commerciali”. Poi Maestri ha descritto come “non di grandissimo impatto” l’insediamento commerciale previsto, perché “la gente chiede piccole strutture, intermedie tra il negozio di vicinato e la grande superficie, diciamo un supermercato di vicinato dai mille ai 1.500 metri e con altre strutture non alimentari, dove si può arrivare in bici o magari anche in auto ma facendo 600 metri, non più i dieci chilometri che si facevano prima per raggiungere l’ipermercato”.

